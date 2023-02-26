Бышовец прокомментировал проведение матчей при минусовой температуре

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как отнесся к проведению матчей 1/4 финала FONBET Кубка России при минусовой температуре.

«Я думаю, что это издержки, связанные с календарем «осень — весна». Это и предполагает проведение матчей в такое время. Мы, имея достаточно прекрасный летний период, проводим в это время тренировочные сборы и не используем для матчей. В то же время игроки вынуждены выступать при сложных погодных условиях с минусовой температурой. Конечно, это влияет на зрелищность матча, а также приносит дискомфорт не только футболистам, но и болельщикам», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Ряд матчей 1/4 финала FONBET Кубка России были на грани переноса из-за погодных условий.