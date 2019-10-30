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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Яка Бийол: «Вы хотите дерби. Нужно болеть за «Спартак»

22:27
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча с «Уфой» (1:0) рассуждает о следующем сопернике армейцев в Кубке России.

— Можно сказать, когда забиваешь в добавленное время — это всегда получается красиво. Этот гол был очень важным. Влашич хорошо сделал передачу, мне оставалось только бежать вперед Очень важно было забить и выиграть у «Уфы». Нам предстоит важный матч с «Зенитом». Там тоже надо побеждать

— За кого будете болеть в другой паре? За «Ростов» или «Спартак»?

— Вы хотите дерби. Нужно, конечно, болеть за «Спартак» (улыбается). Но вообще, нам нет разницы, с кем играть. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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