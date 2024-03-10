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10 марта, 10:03

Вратарь «Динамо» Шунин не сыграет против «Зенита» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что вратарь бело-голубых Антон Шунин не сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— К сожалению, у нас не будет Карраскаля. Но у нас будет Диего Лаксальт в середине и Фабиан Бальбуэна.

— Шунин под вопросом.

— Шунина не будет, потому что он заболел. Он не будет готов до среды.

29 ноября 2023 года «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1 в первом четвертьфинальном матче. Ответная встреча состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.

Антон Шунин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
11
13
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