Вратарь «Динамо» Шунин не сыграет против «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что вратарь бело-голубых Антон Шунин не сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— К сожалению, у нас не будет Карраскаля. Но у нас будет Диего Лаксальт в середине и Фабиан Бальбуэна.

— Шунин под вопросом.

— Шунина не будет, потому что он заболел. Он не будет готов до среды.

29 ноября 2023 года «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1 в первом четвертьфинальном матче. Ответная встреча состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.