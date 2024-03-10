Вратарь «Динамо» Шунин не сыграет против «Зенита» в Кубке России
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что вратарь бело-голубых Антон Шунин не сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».
— К сожалению, у нас не будет Карраскаля. Но у нас будет Диего Лаксальт в середине и Фабиан Бальбуэна.
— Шунин под вопросом.
— Шунина не будет, потому что он заболел. Он не будет готов до среды.
29 ноября 2023 года «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1 в первом четвертьфинальном матче. Ответная встреча состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.
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