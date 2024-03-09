Личка сообщил, что Шунин не сможет сыграть в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

— Я человек позитивный, и сегодня таким остаюсь, но мы можем играть лучше. Сильные команды могут выигрывать как раз такие матчи. Мы успешнее завершили игру, победили и забрали три очка. Почему в большинстве команда выглядела хуже «Ахмата»? Я уже сказал, что мы начали игру хорошо. Я попросил игроков не форсировать мячи до центра поля. Я просил игроков использовать больше Дасу, Бителло. К сожалению, это у нас не получилось. Сегодня перед игрой я попросил, чтобы команда вспомнила игру против ЦСКА на сборах, когда мы играли плохо, а хорошо провели только последние 10 минут. Если игра не идет, то ты должен играть до конца и можно все поменять за 10 минут. Неважно, какая команда — «Ахмат», ЦСКА или Сочи — надо отрабатывать в любой игре. Это очень важные три очка для нас. Надо работать дальше, работы много.

— Будет ли Шунин готов к игре с «Зенитом»?

— Нет, не будет готов.

«Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» в ответном матче Кубка России. Игра пройдет 13 марта. Первый матч завершился победой бело-голубых (1:0).

Сергей Жуков