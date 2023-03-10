«Волга» подаст аппеляцию на решение КДК по инциденту с брошенным бананом в кубковом матче против «Зенита»

Директор «Волги» Михаил Наволокин в комментари для «СЭ» заявил, что клуб подаст аппеляцию на решение КДК по инциденту с брошенным бананом в кубковом матче против «Зенита».

«Руководство клуба еще не общалось с задержанным болельщиком. В своем комментарии он дал пояснение, что им двигало в тот момент. Мы сегодня подаем аппеляцию на решение КДК», — сказал Наволкин «СЭ».

Ранее ульяновские полицейские задержали мужчину, который бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Волгой», сообщило Управление МВД России по региону в социальной сети.

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

Игра между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой «Зенита» (3:0). КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.