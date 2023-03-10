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Сегодня, 19:16

Полиция задержала болельщика, бросившего банан на поле в матче «Волга» — «Зенит»

Мария Гусева
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Болельщики на матче «Волга» — «Зенит»
Фото ФК «Волга» (Ульяновск)

Ульяновские полицейские задержали мужчину, который бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Волгой», сообщило Управление МВД России по региону в социальной сети.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался житель областного центра, 2004 года рождения», — говорится в заявлении.

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

Игра между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой «Зенита» (3:0). КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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