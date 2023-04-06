Шитов: «В раздевалке Осинькин сказал, что мы заслуживали большего в матче с ЦСКА»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился мнением о возможных следующих соперниках команды в FONBET Кубке России.

«Хотелось бы сыграть с «Акроном» в плей-офф Пути регионов? Нет, нам не принципиально с кем играть. Лично для меня такая встреча ничего не значит. Может быть, для команды такой матч был бы принципиальным. Что сказал Осинькин в раздевалке после ответного матча с ЦСКА? Игорь Витальевич сказал, что в этом матче мы заслуживали большего. Ему не было стыдно за нашу игру», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» по сумме двух матчей уступили ЦСКА и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Соперниками самарского клуба на следующем этапе FONBET Кубка России могут стать «Акрон», «Спартак» и победитель пары «Краснодар» — «Ростов».