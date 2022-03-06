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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:56

Ваноли — о матче с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России: «Я бы не говорил, что это будет реванш»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как воспринял итог жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белым предстоит сыграть против ЦСКА.

«Я бы не говорил, что это будет реванш. Мы довольны жеребьевкой. И мы довольны, что сможем снова сыграть с ЦСКА.

Мы готовимся, продолжаем. Сейчас нас ждет игра с «Динамо», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в первом официальном матче под руководством итальянского специалиста «Спартак» уступил ЦСКА в матче Тинькофф чемпионата России (0:2).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Перерыв

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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