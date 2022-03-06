Ваноли — о матче с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России: «Я бы не говорил, что это будет реванш»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как воспринял итог жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белым предстоит сыграть против ЦСКА.

«Я бы не говорил, что это будет реванш. Мы довольны жеребьевкой. И мы довольны, что сможем снова сыграть с ЦСКА.

Мы готовимся, продолжаем. Сейчас нас ждет игра с «Динамо», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в первом официальном матче под руководством итальянского специалиста «Спартак» уступил ЦСКА в матче Тинькофф чемпионата России (0:2).