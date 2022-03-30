Стало известно расписание матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Стало известно расписание матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игры состоятся 19 и 20 апреля. Время начало игр указано московское.
19 апреля (вторник)
20.00. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
20 апреля (среда)
14.30. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).
17.00. «Алания» (Владикавказ) — Зенит (Санкт-Петербург).
19.30. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).
Источник: https://rfs.ru/news/215587
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