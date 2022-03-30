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Сегодня, 18:23

Стало известно расписание матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Стало известно расписание матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игры состоятся 19 и 20 апреля. Время начало игр указано московское.

19 апреля (вторник)

20.00. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

20 апреля (среда)

14.30. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).

17.00. «Алания» (Владикавказ) — Зенит (Санкт-Петербург).

19.30. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).

Источник: https://rfs.ru/news/215587
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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