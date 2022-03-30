Стало известно расписание матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игры состоятся 19 и 20 апреля. Время начало игр указано московское.

19 апреля (вторник)

20.00. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

20 апреля (среда)

14.30. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).

17.00. «Алания» (Владикавказ) — Зенит (Санкт-Петербург).

19.30. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).