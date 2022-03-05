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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:58

Семак подвел итоги жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команде из Санкт-Петербурга в соперники досталась «Алания».

— Если бы выпал кто-то из премьер-лиги, это могла быть домашняя игра, но вам предстоит выездная. Как оцените результат жеребьевки 1/4 финала?

— Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий. Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждет очень сложный матч против команды, традиционно играющей хорошо дома. Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-05-sergey-semak-po-mnogim-pokazatelyam-ufa-nakhoditsya-v-pervoy-desyatke-chempionata.htm

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

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19%

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16%

1.86
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Манчестер Сити
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17%

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13%

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21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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15%

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Сергей Семак
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ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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