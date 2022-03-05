Семак подвел итоги жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команде из Санкт-Петербурга в соперники досталась «Алания».

— Если бы выпал кто-то из премьер-лиги, это могла быть домашняя игра, но вам предстоит выездная. Как оцените результат жеребьевки 1/4 финала?

— Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий. Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждет очень сложный матч против команды, традиционно играющей хорошо дома. Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому.