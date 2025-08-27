Карпин — о матче «Динамо» с «Крыльями Советов»: «Планировали решить все до серии пенальти»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов» в групповом турнире FONBET Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась самарская команда — 5:4.

«Во втором тайме соперник тоже ничего не создал до 85-й минуты. То есть 40 минут мы больше владели мячом и создавали больше. Потом начали терять мяч на ровном месте и получать быстрые контратаки и угловые. Естественно, планировали решить все раньше. У нас были запланированные замены и те, которые мы сделали по ходу матча, не думая о серии пенальти. Вышли Бителло, Фомин, Макаров, Сергеев — конечно, мы хотели играть и выигрывать за 90 минут», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.

Также тренер оценил первую игру в стартовом составе полузащитника Антона Миранчука.

«Для первого выхода в старте он отыграл свои 60 минут достойно», — добавил он.

«Крылья Советов» лидируют в группе B c 6 очками. «Динамо» с 4 очками располагается на 2-й строчке турнирной таблицы.