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27 августа 2025, 19:24

Карпин — о матче «Динамо» с «Крыльями Советов»: «Планировали решить все до серии пенальти»

Алина Савинова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов» в групповом турнире FONBET Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась самарская команда — 5:4.

«Во втором тайме соперник тоже ничего не создал до 85-й минуты. То есть 40 минут мы больше владели мячом и создавали больше. Потом начали терять мяч на ровном месте и получать быстрые контратаки и угловые. Естественно, планировали решить все раньше. У нас были запланированные замены и те, которые мы сделали по ходу матча, не думая о серии пенальти. Вышли Бителло, Фомин, Макаров, Сергеев — конечно, мы хотели играть и выигрывать за 90 минут», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.

Также тренер оценил первую игру в стартовом составе полузащитника Антона Миранчука.

«Для первого выхода в старте он отыграл свои 60 минут достойно», — добавил он.

«Крылья Советов» лидируют в группе B c 6 очками. «Динамо» с 4 очками располагается на 2-й строчке турнирной таблицы.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
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Валерий Карпин
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ФК Крылья Советов (Самара)
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