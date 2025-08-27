«Ростов» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча Кубка России онлайн

«Ростов» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 27 августа. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

27 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Ответный матч состоится 2 октября в Махачкале.