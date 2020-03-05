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Валерий Газзаев: «Влашич и Чалов не убедили»

09:55
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру некоторых футболистов армейцев в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.). По его словам, оборона ЦСКА провела неудачный матч.

— Оборона ЦСКА вызывает серьезные опасения?

— Ну да. На протяжении всей игры были большие проблемы. Очень много провалов... В начале встречи «Спартак» забил два мяча, а ведь мог и еще поразить ворота армейцев.

— От Влашича ждали большего?

— Это не лучшая игра хорвата. Да и Чалов не сильно убедил.

— А что происходит с Чаловым?

— Этот вопрос надо задавать Гончаренко. Влашич и Чалов должны быть лидерами на поле. Но оба не продемонстрировали соответствующего уровня футбола.

— Шкурин понравился?

— Он провел на поле всего 25 минут. Да, попал в штангу, показал себя нацеленным, агрессивным форвардом. Посмотрим, как проявит себя дальше. РПЛ — это все-таки не чемпионат Белоруссии. (Виталий Айрапетов)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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