В «Волге» уверены, что бросивший банан в Вендела болельщик будет найден

Директор «Волги» Михаил Наволокин рассказал «СЭ» о ходе поиска болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, который проходил в Ульяновске.

Инцидент произошел на 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле.

«Поиски находятся на той же стадии. Только вчера узнавал этот вопрос. Органы продолжают свою работу. Есть уверенность, что нам удастся найти этого человека. Видеосъемка со стадиона есть», — сказал Наволокин «СЭ».

По итогам встречи с «Зенитом» клуб из Ульяновска был оштрафован КДК РФС на 500 тысяч рублей, а также наказан проведением одного домашнего матча FONBET Кубка России без зрителей условно.