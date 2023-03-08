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Сегодня, 22:54

Форвард «Крыльев Советов» Шитов оценил жеребьевку FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», поделился мнением о жеребьевке FONBET Кубка России.

Самарцы сыграют в полуфинале с ЦСКА.

— ЦСКА — хороший соперник. Думаю, будут интересные игры, — цитирует Шитова Sport24.

— Наверное, хотелось сыграть со «Спартаком»?

— Если честно, об этом даже не задумывался. Просто ждал, какой нам выпадет соперник.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Источник: Sport24
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Шитов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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