Форвард «Крыльев Советов» Шитов оценил жеребьевку FONBET Кубка России

Бывший нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», поделился мнением о жеребьевке FONBET Кубка России.

Самарцы сыграют в полуфинале с ЦСКА.

— ЦСКА — хороший соперник. Думаю, будут интересные игры, — цитирует Шитова Sport24.

— Наверное, хотелось сыграть со «Спартаком»?

— Если честно, об этом даже не задумывался. Просто ждал, какой нам выпадет соперник.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.