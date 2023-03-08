Форвард «Крыльев Советов» Шитов оценил жеребьевку FONBET Кубка России
Бывший нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», поделился мнением о жеребьевке FONBET Кубка России.
Самарцы сыграют в полуфинале с ЦСКА.
— ЦСКА — хороший соперник. Думаю, будут интересные игры, — цитирует Шитова Sport24.
— Наверное, хотелось сыграть со «Спартаком»?
— Если честно, об этом даже не задумывался. Просто ждал, какой нам выпадет соперник.
Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.
Источник: Sport24
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