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Сегодня, 17:20

Защитник «Динамо» Даса: «Зенит» это другой уровень, но у нас есть шансы»

Защитник «Динамо» Даса высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Кубка России
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Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Пути регионов Кубка России.

«Зенит» в Кубке? Конечно, это другой уровень. Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы — мы верим в свои силы», — цитирует Дасу «Чемпионат».

Бело-голубые сыграют с «Зенитом» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 15 марта. До этого команда Славиши Йокановича вылетела из Пути РПЛ турнира, уступив «Крыльям Советов» (1:2; 1:1).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5023151-dasa-o-matche-s-zenitom-v-kubke-u-dinamo-est-shansy-my-verim-v-svoi-sily.html
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