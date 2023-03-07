Защитник «Динамо» Даса: «Зенит» это другой уровень, но у нас есть шансы»

Защитник «Динамо» Даса высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Кубка России

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в Пути регионов Кубка России.

«Зенит» в Кубке? Конечно, это другой уровень. Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы — мы верим в свои силы», — цитирует Дасу «Чемпионат».

Бело-голубые сыграют с «Зенитом» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 15 марта. До этого команда Славиши Йокановича вылетела из Пути РПЛ турнира, уступив «Крыльям Советов» (1:2; 1:1).