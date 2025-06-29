В «Сочи» спокойно отнеслись к итогам жеребьевки Кубка России: «Простых соперников на этой стадии не бывает»

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о жеребьевке групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. «Сочи» попал в группу C с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Крыльями Советов».

«Мы рады снова принять участие в групповом этапе Кубка России. Простых соперников на этой стадии не бывает, поэтому к итогам жеребьевки отнеслись спокойно. С нетерпением ждем новых встреч со старыми знакомыми!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матчи первого тура групповой стадии Пути РПЛ пройдут с 29 по 31 июля.