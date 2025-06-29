Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 июня, 19:09

В «Сочи» спокойно отнеслись к итогам жеребьевки Кубка России: «Простых соперников на этой стадии не бывает»

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о жеребьевке групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. «Сочи» попал в группу C с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Крыльями Советов».

«Мы рады снова принять участие в групповом этапе Кубка России. Простых соперников на этой стадии не бывает, поэтому к итогам жеребьевки отнеслись спокойно. С нетерпением ждем новых встреч со старыми знакомыми!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матчи первого тура групповой стадии Пути РПЛ пройдут с 29 по 31 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Сочи
Читайте также
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Почему Талалаев не отбыл дисквалификацию в Кубке?
«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до пятого раунда Кубка
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видеообзор матча
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

Медведев выразил сожаление, что «Зенит» не сыграет с «Динамо» в группе Кубка России

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости