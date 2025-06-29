Медведев выразил сожаление, что «Зенит» не сыграет с «Динамо» в группе Кубка России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвел итоги жеребьевки группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сине-бело-голубые сыграют в одной группе с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо».

«Жаль, что не получили «Динамо» московское», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее в «Динамо» заявили об удивлении подходом к проведению жеребьевки. В клубе остались недовольны, что ее не транслировали в прямом эфире и не приглашали на процедуру никого из представителей бело-голубых.