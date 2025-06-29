Футбол
29 июня, 19:14

Медведев выразил сожаление, что «Зенит» не сыграет с «Динамо» в группе Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвел итоги жеребьевки группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сине-бело-голубые сыграют в одной группе с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо».

«Жаль, что не получили «Динамо» московское», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее в «Динамо» заявили об удивлении подходом к проведению жеребьевки. В клубе остались недовольны, что ее не транслировали в прямом эфире и не приглашали на процедуру никого из представителей бело-голубых.

Источник: РИА «Новости»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Niko McCowrey

    СПб не оскудевает "комиками": Ротенберг, теперь этот...

    30.06.2025

  • Apple User 878163

    бародавочник заипал

    30.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Зенит 7 сезонов подряд выносил в одну калитку Динаму в Питере, а Медведев этого не помнит. Может за москвичей глорил в те годы ?!

    30.06.2025

  • Влад Сергеев

    Что стар, что млад.

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Да там судья постарался. Первые 3 гола Зенита все с пенальти))) А вот чуть ранее 7:1 было. Там Динамо все с игры забило. Не помнишь?

    29.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Да не хитёр,а глуп!

    29.06.2025

  • zg

    ))))Мне в принципе непонятно,с хрена он это ляпнул!)

    29.06.2025

  • m_16

    Как будто Зенит эту Динаму никогда не вышибал...

    29.06.2025

  • Товарищ Колбасный

    В 7 году лично наблюдал динамовский бенефис на Петровиче. Неизгладимое,надо сказакть,впечатление.)) Вроде 1/8 кубка была.

    29.06.2025

  • Jean4

    Медведь хотел над Валерой поиздеваться в группе? Хитёр, собака! =)

    29.06.2025

  • Олег Кажедуб

    сашка медведь не смеши пи..ду она итак смешная

    29.06.2025

  • zg

    Почему?Бывало ж!)

    29.06.2025

  • m_16

    Это как раз было бы необычно.

    29.06.2025

  • zg

    Не сцы,они вас,как обычно,вышибут позже!:rofl:

    29.06.2025

