Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил итоги жеребьевки группового турнира FONBET Кубка России-2025/26.

Ростовчане сыграют в одной группе со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«Жеребьевкой разочарованы: вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Также спортивный директор «Ростова» добавил, что клуб совместно с «Краснодаром» обращался в РФС с просьбой снять запрет на участие команд в одной группе Кубка, но получил отказ.

Ранее в «Динамо» заявили об удивлении подходом к проведению жеребьевки. В клубе остались недовольны, что ее не транслировали в прямом эфире и не приглашали на процедуру никого из представителей бело-голубых.