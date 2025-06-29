Футбол
29 июня, 22:12

Спортивный директор «Ростова» Рыскин — о жеребьевке Кубка России: «Вместо популяризации турнира получили недоверие»

Спортивный директор «Ростова» разочарован жеребьевкой Кубка России
Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболисты «Ростова» Егор Голенков и Илья Вахания.
Фото ФК «Ростов»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил итоги жеребьевки группового турнира FONBET Кубка России-2025/26.

Ростовчане сыграют в одной группе со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«Жеребьевкой разочарованы: вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Также спортивный директор «Ростова» добавил, что клуб совместно с «Краснодаром» обращался в РФС с просьбой снять запрет на участие команд в одной группе Кубка, но получил отказ.

Ранее в «Динамо» заявили об удивлении подходом к проведению жеребьевки. В клубе остались недовольны, что ее не транслировали в прямом эфире и не приглашали на процедуру никого из представителей бело-голубых.

Жеребьевка Кубка России.«Не было контроля, что все проходит честно». Жеребьевка Кубка России состоялась без трансляции — в «Динамо» недовольны

Источник: «РБ Спорт»
