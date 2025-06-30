Стало известно, когда «Амкал» примет решение об участии в Кубке России

Президент «Амкала» Герман Попков рассказал «СЭ», когда будет принято решение об участии клуба в FONBET Кубке России.

«Посмотрим, как и что будет. В целом, хотели вести разговоры о Кубке России уже после завершения медиалиги. Сейчас у нас фокус исключительно сюда. Доживем сезон и там уже дальше будем разговаривать, думать и что-то решать», — сказал Попков «СЭ».

29 июня стало известно, что в Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги. Право принять участие в соревнованиях получили «Амкал» как победитель Кубка медиалиги и 2DROTS по предложению титульного спонсора турнира.

Третьим участником нового сезона Кубка России среди медийных команд станет победитель или финалист МФЛ — «Синдекат», Broke Boys или «10».