30 июня, 11:50

Стало известно, когда «Амкал» примет решение об участии в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Амкала» Герман Попков рассказал «СЭ», когда будет принято решение об участии клуба в FONBET Кубке России.

«Посмотрим, как и что будет. В целом, хотели вести разговоры о Кубке России уже после завершения медиалиги. Сейчас у нас фокус исключительно сюда. Доживем сезон и там уже дальше будем разговаривать, думать и что-то решать», — сказал Попков «СЭ».

Футболисты &laquo;Амкала&raquo;.Медиаклубы снова сыграют в Кубке России. Точно будут «Амкал» и 2DROTS, третью команду узнаем позднее

29 июня стало известно, что в Кубке России сезона-2025/26 сыграют три команды из медиалиги. Право принять участие в соревнованиях получили «Амкал» как победитель Кубка медиалиги и 2DROTS по предложению титульного спонсора турнира.

Третьим участником нового сезона Кубка России среди медийных команд станет победитель или финалист МФЛ — «Синдекат», Broke Boys или «10».

  • zg

    Не хотят,пусть валят нах!Цацкаться еще с этими недокомандами!

    30.06.2025

  • Леший

    Не пойму, зачем СЭ уделяет столько внимания всяким амкалам и задротам.

    30.06.2025

