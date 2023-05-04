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Сегодня, 05:46

В РФС ожидают аншлаг на финале «Пути регионов» Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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В российском футбольном союзе (РФС) оценили посещаемость матчей FONBET Кубка России. На матче «Урал» — ЦСКА в Екатеринбурге было 30 400 зрителей, а встречу «Краснодар» — «Акрон» в Краснодаре посетили 27 100 человек.

«Уверены, что финал Пути регионов «Краснодар» — «Урал» пройдет при аншлаге. Мы с нетерпением ждем второго суперфиналиста, который сыграет с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Кирилла Терешина, руководителя службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС.

Точная дата матча «Краснодара» с «Уралом» пока не определена. Она состоится в период с 16 по 18 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-zayavili-chto-na-finale-puti-regionov-v-kubke-rossii-ozhidayut-anshlag/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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