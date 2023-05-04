Гришин: «Для меня главное, чтобы ЦСКА завоевал трофей»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу красно-синих над «Уралом» (2:1) в финале «Пути РПЛ» Кубка России.

«Впечатления от игры самые хорошие. Было видно, что ЦСКА владел преимуществом. «Урал» ничего не предложил кроме длинных передач, ждал ошибки защитников «армейцев». Гости создали больше моментов и победили, все логично.

Команда еще может встретиться в Суперфинале Кубка с «Уралом», так что хорошо, что сегодня удалось одержать победу. Для меня главное, чтобы команда завоевала трофей. В чемпионате клубу еще предстоит серьезная борьба, так что ребятам лучше сосредоточиться на Кубке. В карьере каждого игрока трофеев всегда раз, два — и обчелся. В команде трофеи завоевывали только Акинфеев, Щенников и Набабкин. Тем более, если Суперфинал пройдёт в «Лужниках», то для «красно-синих» это будет фактически домашней ареной. Соперникам еще придется лететь и перестраиваться», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гришина.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.