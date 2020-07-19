«В перерыве донес, что мы не смотрим на табло». Юран прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран похвалил своих игроков после победы в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России против «Урала» (3:1).

— Мы готовились к полуфиналу, ответственно отнеслись к сопернику. «Урал» у себя дома — это всегда боевая команда, организованная, — приводит слова тренера сайт клуба из Екатеринбурга. — Даже ведущие команды, которые борются за чемпионство, не увозили отсюда очки.

Это заслуга ребят. Я донес требования. Самое главное, что они слышат меня, понимают и выполняют. Забить три мяча «Уралу» на их поле — это многого стоит.

В перерыве донес, что мы не смотрим на табло. Максимально дорабатываем на каждой позиции.

Мы доказали, что мы команда премьер-лиги. Финалист Кубка. Однозначно будем играть в РПЛ.