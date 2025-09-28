В «Пари НН» рассказали о состоянии поля перед домашним матчем со «Спартаком»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе в Нижнем Новгороде в преддверии матча 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России 1 октября.

«Поле отличное. Трава свежая, картинка отличная. Со «Спартаком» точно здорово сыграем. Главное не попасть под дождь или снег. Тогда все хорошо будет», — сказал Удальцов «СЭ».

Эта игра станет первой для нижегородской команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее клуб принимал соперников в Саранске, Грозном и Казани.