28 сентября, 19:54

В «Пари НН» рассказали о состоянии поля перед домашним матчем со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии газона на стадионе в Нижнем Новгороде в преддверии матча 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России 1 октября.

«Поле отличное. Трава свежая, картинка отличная. Со «Спартаком» точно здорово сыграем. Главное не попасть под дождь или снег. Тогда все хорошо будет», — сказал Удальцов «СЭ».

Эта игра станет первой для нижегородской команды на домашнем стадионе в сезоне-2025/26. Ранее клуб принимал соперников в Саранске, Грозном и Казани.

  • Деп Б.Охта

    Газон классный!!! Только боится остадков. Дренажа нет. Трава экологическая. В воде растворяется.

    30.09.2025

  • Дима Питерский

    То есть это мудачьё домашнее поле только к середине осени подготовило?

    28.09.2025

