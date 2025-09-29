Кубок России: расписание матчей, дата и время начала игр 5-го тура групп РПЛ

Продолжается групповой этап Кубка России по футболу

Матчи 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России будут сыграны с 30 сентября по 2 октября.

Расписание матчей 5-го тура Кубка России

30 сентября, вторник

18.00. «Рубин» — «Зенит»

20.30. «Ахмат» — «Оренбург»

20.30. «Краснодар» — «Динамо»

1 октября, среда

18.00. «Крылья Советов» — «Сочи»

18.00. «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»

20.30. «Локомотив» — ЦСКА

20.30. «Балтика» — «Акрон»

2 октября, четверг

19.30. «Динамо» Махачкала — «Ростов»

Время начала матчей — московское.

Кубковые игры показывают каналы медиахолдинга «Матч!» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей. Ключевые события и результаты можно отслеживать в разделе Кубка и в футбольном матч-центре на нашем сайте.