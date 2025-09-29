Кубок России: расписание матчей, дата и время начала игр 5-го тура групп РПЛ
Продолжается групповой этап Кубка России по футболу
Матчи 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России будут сыграны с 30 сентября по 2 октября.
Расписание матчей 5-го тура Кубка России
30 сентября, вторник
18.00. «Рубин» — «Зенит»
20.30. «Ахмат» — «Оренбург»
20.30. «Краснодар» — «Динамо»
1 октября, среда
18.00. «Крылья Советов» — «Сочи»
18.00. «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»
20.30. «Локомотив» — ЦСКА
20.30. «Балтика» — «Акрон»
2 октября, четверг
19.30. «Динамо» Махачкала — «Ростов»
Время начала матчей — московское.
Кубковые игры показывают каналы медиахолдинга «Матч!» и сайт matchtv.ru.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей. Ключевые события и результаты можно отслеживать в разделе Кубка и в футбольном матч-центре на нашем сайте.
Новости