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Сегодня, 16:27

В «Химках» видят пользу от участия команд медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева о том, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«У нас за развитие вида спорта отвечает спортивная федерация, одним из руководителей которой является Алаев. Важно не только развитие чемпионата, но и популяризация. Мы знаем, что в ряде команд медиалиги собраны крепкие ребята, которые не только играют на хорошем уровне в любительский футбол, но и имеют большую аудиторию. Безусловно, если подобная инициатива будет, то ее подержат. Это будет популяризацией спорта и привлечением болельщиков, новых игроков и детей к футболу. Это позитивная и интересная идея», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 25 июня, команда блогеров «Амкал» проиграла с разгромным счетом «Динамо» (0:5) в товарищеском матче. Один из голов за москвичей забил хоккейный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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