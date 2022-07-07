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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:46

Колосков не поддержал идею участия команд медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева о том, что победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

«Все-таки Кубок России — соревнование для профессиональных футболистов. Так было, есть и должно остаться. Не думаю, что правильно смешивать одно с другим. Можно найти иные способы для проведения таких турниров. Кубок — историческое соревнование, на протяжении всего времени это было соревнование для профессиональных клубов. Может, в этот процесс нужно вовлечь медийные клубы, но не думаю, что это нужно делать за счет Кубка России», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 25 июня, команда блогеров «Амкал» проиграла с разгромным счетом «Динамо» (0:5) в товарищеском матче. Один из голов за москвичей забил хоккейный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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БЕТСИТИ Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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