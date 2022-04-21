В «Енисее» рады, что сыграют со «Спартаком» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на жеребьевку полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России. Красноярский клуб сыграет на выезде со «Спартаком».

«Одно из моих пожеланий в этой жеребьевке совпало — сыграем со «Спартаком». У них 100-летие, а нашему клубу — 85 лет, плюс 110 лет красноярскому футболу. Год юбилейный для всех. Единственное, надеялся, что игра пройдет дома, потому что кто бы ни попался из этой уважаемой тройки, у нас был бы полный стадион. К сожалению, играем в Москве. Красноярские болельщики — большие любители футбола, как говорится, они заслужили, чтобы видеть этот матч в Красноярске», — сказал Ивахов «СЭ».

В другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.