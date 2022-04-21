Кечинов считает «Спартак» безусловным фаворитом в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка Росси. Соперником «Спартака» стал «Енисей».

«Безусловно, у «Спартака» хорошие шансы несмотря на то, что «Енисей» сыграл очень прилично с «Локомотивом» и «Рубином». «Спартак» — безусловный фаворит при всем уважении к «Енисею». Если бы играли в Красноярске, то, может, были бы какие-то сомнения. Но играть дома не то, чтобы легче, но будут свои болельщики, поле и желание победить. Все это позволит выиграть. Красно-белые настроены решительно сделать что-нибудь, чтобы скрасить сезон. Думаю, они не упустят свою возможность», — сказал Кечинов «СЭ».

В другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.