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«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, «Динамо» встретится с «Аланией»

Определились пары 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кубок России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 21 апреля, прошла жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. По ее итогам определились пары, которые поспорят за выход в финал турнира.

«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)

«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.

Хозяева полей были определены с учетом матчей, сыгранных дома и на выезде начиная с 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд» была назначена дополнительная жеребьевка. Она потребовалась в случае противостояния «Спартака» и «Енисея».

Финальная встреча Кубка России назначена на 29 мая. Место проведения матча пока не названо.

Ранее появилась информация, что место проведения финала Кубка России по футболу объявят в начале следующей недели.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Место проведения финала БЕТСИТИ Кубка России объявят в начале следующей недели
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