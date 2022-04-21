«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, «Динамо» встретится с «Аланией»
Определились пары 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу
В четверг, 21 апреля, прошла жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. По ее итогам определились пары, которые поспорят за выход в финал турнира.
«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)
«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)
Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.
Хозяева полей были определены с учетом матчей, сыгранных дома и на выезде начиная с 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд» была назначена дополнительная жеребьевка. Она потребовалась в случае противостояния «Спартака» и «Енисея».
Финальная встреча Кубка России назначена на 29 мая. Место проведения матча пока не названо.
Ранее появилась информация, что место проведения финала Кубка России по футболу объявят в начале следующей недели.
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