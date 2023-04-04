«Урал» победил «Спартак» и отправил красно-белых в нижнюю сетку FONBET Кубка России

«Спартак» в гостях проиграл «Уралу» в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:2. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде. Примечательно, что для всех троих эти голы стали дебютными за свои команды.

По итогам двух встреч «Спартак» вылетел в Путь регионов Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».