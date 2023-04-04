Агент Бальде отреагировал на первый гол игрока за «Спартак» в официальных матчах

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол нападающего в матче FONBET Кубка России против «Урала» (1:2).

«Я уверен, что у Бальде будет и дальше получаться в играх за «Спартак», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел только четыре официальных матча за красно-белых. В сентябре прошлого года сенегальский футболист был отстранен от футбола на 2,5 месяца из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри».

«Спартак» вылетел в Путь регионов Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».