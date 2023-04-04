«Урал» — «Спартак»: гол воспитанника красно-белых Сунгатулина снова вывел хозяев вперед

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин вывел свою команду вперед в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Сунгатулин со скамейки вышел на поле на 67-й минуте встречи, а уже 6 минут спустя издали поразил нижний угол ворот Максименко. 21-летний полузащитник является воспитанником красно-белых. «Урал» выкупил игрока в феврале этого года.

Первая встреча команд в FONBET Кубке России, проходившая в Москве, завершилась вничью (1:1).