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«Урал» — «Химки»: Трошечкин увеличил преимущество гостей

13:37
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Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин забил гол в полуфинале Кубка России против «Урала».

Трошечкин отличился на 36-й минуте и сдалал счет 2:0.

Урал — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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