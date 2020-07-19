«Урал» — «Химки»: Трошечкин увеличил преимущество гостей
13:37
Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин забил гол в полуфинале Кубка России против «Урала».
Трошечкин отличился на 36-й минуте и сдалал счет 2:0.
Гол Александра Трошечкина— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 19, 2020
? #УралХимки на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
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