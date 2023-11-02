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Сегодня, 09:40

Умяров прокомментировал момент с отмененным голом Соболева с пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о моменте с отмененным голом одноклубника Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (2:3) в 6-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

«В какой-то момент мы повели, вроде бы в конце сравняли, но...К сожалению, не хватило сегодня чего-то, наверное, какой-то удачи – моменты были.

Момент с отмененным голом Соболева? Если честно, я даже не увидел, но Соболев утверждает, что он не коснулся. В любом случае, игрок чувствует, когда он касается мяча опорной ногой, а когда нет. Сейчас по видео точно нельзя сказать – 50/50.

Хотелось сегодня порадовать болельщиков после плохого результата в Воронеже. Обидно, что не получилось. Это, прежде всего, наша вина», – сказал Умяров пресс-службе «Спартака».

«Спартак» с первого места в группе D вышел в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Спартак»
Александр Соболев
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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