Мележиков — о «Спартаке»: «Из группы Кубка вышли уверенно, но важнее стабильность в чемпионате!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

«Матч решающего значения не имел, но в целом был интересным! Соболев и Селихов, на мой взгляд, были сегодня лучшими! Но все-таки складывается впечатление, что команда какая-то несобранная. Из группы Кубка вышли все-таки уверенно — это хорошо! Но сейчас, на мой взгляд, важнее стабильность в чемпионате! При нынешней нестабильности игры и результатов команды, все более очевидной потере внутрикомандной «химии» важнее, на мой взгляд, все-таки уверенность в чемпионате России! Провалы в нем повлекут за собой неуверенность и отсутствие результата во всем и, возможно, у всех!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.