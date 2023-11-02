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Сегодня, 02:04

Зиньковский: «Групповую стадию «Спартак» прошел достойно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче FONBET Кубка России подвел итоги группового турнира.

— Как оцените результат групповой стадии?

— Хороший результат. Мы выполнили задачу еще два матча назад. Конечно, хотелось провести оставшиеся матчи получше, получилось так — проиграли. Сегодня было более-менее по игре, но такое случается. Групповую стадию прошли достойно.

— Как реагируешь на овации от болельщиков, когда выходишь на поле?

— Такое бывает почти всегда. Спасибо болельщикам, я это почувствовал. Часто говорил, что они меня отлично приняли.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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