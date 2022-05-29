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Сегодня, 16:51

Соловьев: «Жду хорошей игры между «Динамо» и «Спартаком». Ярче, чем в финале ЛЧ? Уверен»

Соловьев уверен, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет ярче, чем финал Лиги чемпионов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал предстоящий матч команды в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Очень рад, что «Динамо» в финале — это несомненно большое достижение! Жду хорошей игры. Ярче, чем в финале Лиги чемпионов? Уверен в этом! Задачи на следующий сезон озвучим после окончания этого», — сказал Соловьев.

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

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