Юран — о вылете «Спартака» из Кубка России: «Что поменялось со времен Абаскаля?»

Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на пятом месте и вылетает из Кубка. При всем уважении к «Ростову», это не тот соперник, чтобы дома, при полных трибунах ему проигрывать. Жаль болельщиков... Они больше всех страдают, ждут от клуба трофеев и любят эту команду. Но что мы видим? Ничего. Это при том, что «Спартак» зимой купил футболистов, которых хотел Станкович, а результата нет. «Спартак» — флагман нашего футбола, он не имеет права занимать пятое место и вылетать из Кубка. Команда должна была подарить болельщикам финал. Сейчас привезут нового иностранного тренера, и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола», — сказал Юран «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».