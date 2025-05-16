Жуков считает, что второй гол «Ростова» в ворота «Спартака» был забит после явного нарушения на Маркиньосе

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в финале Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Впервые вижу, чтобы команда пробила один раз в створ за всю игру и забила дважды. Такое редко бывает. «Спартак» не реализовал много своих моментов. В защите сыграли неудачно, потому что у «Ростова» было не так много моментов. И мне кажется, что перед вторым голом гостей был фол на Маркиньосе достаточно очевидный», — сказал Жуков «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».