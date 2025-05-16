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16 мая 2025, 13:55

Юран объяснил, за счет чего «Ростов» обыграл «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» назвал правильной игру «Ростова» в финале Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«У «Спартака» проблемы в обороне. Им еще зимой нужно было покупать центрального защитника. На кону стоял финал Кубка. И «Ростов» сыграл правильно. «Спартаку» нужно было играть сдержаннее. Все равно нашли бы свой момент и забили. А у «Ростова» два удара в створ и два гола. Они понимали, что на кону финал, — тут не до яркого футбола», — сказал Юран «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

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Сергей Юран
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