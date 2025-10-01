Защитник «Пари НН» Шнапцев об отмене гола и назначении пенальти в игре со «Спартаком»: «Взяли и «убили» нас»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев раскритиковал судейство в эпизоде с отменой гола нижегородцев и назначением пенальти в их ворота в матче со «Спартаком» (1:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме встречи счет мог открыть форвард «Пари НН» Хуан Боселли, но арбитр матча Павел Кукуян отменил взятие ворот и назначил пенальти в ворота нижегородцев за фол в предыдущем эпизоде.

- Начали радоваться, а потом нас взяли и «убили». Я не знаю, там Умяров или кто-то падал, когда пенальти был. Я не знаю, как так можно «убивать» нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника, несмотря на то, что «Спартак» владеет мячом. Просто взять и прибить нас в начале матча... Я не знаю, что сказать, — приводит слова Шнапцева matchtv.ru.

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».