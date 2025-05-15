Тренер «Спартака» Сакич: «После поражения от «Ростова» наша работа не заканчивается»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич заявил, что тренерский штаб красно-белых продолжит работу после поражения от «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России и вылета из турнира.

— «Спартак» уже ни за что не борется в этом сезоне. Как бы вы охарактеризовали его для штаба?

— Мы сейчас говорим о прошедшем матче, а итоги сезона подведем после последних двух игр. Итоги подведем после 30-го тура, наша работа сегодня не заканчивается.

— Угальде подвел команду, получив вторую желтую карточку. Почему не подсказали ему, чтобы действовал аккуратнее?

— Это футбол, динамика игры. Разумеется, он понимал, что имеет карточку. Фол на вторую желтую был прямо перед нашей скамейкой. Я вообще сомневался, что там был фол, тем более, фол на карточку. С нашим опытом игры мы прекрасно понимали, когда кто-то хочет сделать плохо...