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15 мая 2025, 22:37

Альба — о победе над «Спартаком»: «В «Ростове» очень много мужиков, а моя работа и тактика не помогали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, как команда готовилась к матчу со «Спартаком» (2:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Расскажите, как вы готовились к «Спартаку»: психологически, тактически.

— Психологический настрой я вам не раскрою. Оставлю это при себе. Про тактику могу рассказать. Мы готовились играть ромбом. Так мы уже играли против «Спартака» ранее. Но в первом тайме сегодня у нас вообще ничего не получилось. Поздравляю штаб «Спартака» — их прессинг нас просто задавил. У нас не было ничего. В перерыве надо было делать очень много корректировок. А вели к перерыву мы 1:0 по единственной причине: у нас в команде очень много мужиков. А моя работа и наша тактика сегодня не помогали...

— За суперфинал Кубка тоже дают медаль. Планируете ли вы передать медал Валерию Карпину?

— Пока не думаем об этом. Впереди другие матчи, а потом финал. Будем готовиться, а о медалях подумаем потом.

— В Ростове сейчас народ празднует. Что вы можете сказать ростовским болельщикам?

— Благодарю наших фанатов. Как всегда их сегодня было очень много. Даже когда мы едем на выезд — они час-полтора ждут нас у базы, провожают... Ради этих 15 секунд. Благодарю их за поддержку!

— Знаете ли вы, какой вы по счету тренер, выведший «Ростов» в финал Кубка России?

— Кажется, это третий финал. Верно, да? У нас была победа и еще один финал...

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Джонатан Альба
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