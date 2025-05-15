Тренер «Спартака» Сакич — о поражении от «Ростова»: «Мы доминировали, создавали моменты»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов FONBET Кубка России

— Что случилось со «Спартаком» образца конца прошлого года? Почему весной команда движется по нисходящей и уже проиграла много важных и принципиальных матчей?

— Не понимаю формулировки вопроса после матча, который мы сегодня увидели. Мы доминировали, создавали моменты. Да, мы ошиблись, пропустили голы, но такое бывает. После такого матча, который полностью был за нами, вопрос ваш не понимаю...

— А что с реализацией? Почему разучился забивать Угальде? Почему не попадают в ворота другие футболисты?

— Кто знает... Будь удача на нашей стороне, мы могли бы забить 2-3 гола. Но футбол — это эпизоды, они все и решают. Если мы возьмем баскетбол, к примеру, то команда, доминирующая, как мы сегодня, как правило, побеждает. А в футболе — это особенность нашего вида спорта — бывает так, как сегодня. Мне очень жаль и жаль наших болелщиков, которые сегодня пришли в огромном количестве и здорово нас поддерживали.

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».