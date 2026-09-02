«Балтика» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России

«Балтика» и «Крылья Советов» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Встреча пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями матча «Балтика» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.40 мск. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В предыдущем туре «Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и победила в серии пенальти (5:4). «Крылья Советов» завершили встречу с «Зенитом» без голов (0:0), после чего проиграли по пенальти (3:5).

В текущем сезоне команды уже встречались в РПЛ: 8 августа «Балтика» выиграла в Самаре (2:0).

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