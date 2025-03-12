Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

12 марта 2025, 18:40

Тренер «Спартака» Сакич оценил игру Мартинса в матче с «Акроном»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением об игре полузащитника команды Кристофера Мартинса в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (3:2). Мартинс в игре оформил дубль.

— Прокомментируйте выступление Мартинса. Способен ли он стабильно выдавать такой исполнительский класс или это отдельные проблески?

— Мартинс — очень важный игрок для нас, как и все остальные футболисты. Он хорошо играет. Сегодня в очередной раз показал это. Он заслуживал те два гола, которые забил. Он не только вносил большой вклад в атаку, но и помогал в обороне, поэтому его вклад был очень большой. Сегодня очень им доволен, как и всей командой.

— Сегодня вы дали игровую практику футболистам, которые нечасто ее получают. При этом мы не увидели Хлусевича. С чем связано то, что мы так часто не видим его?

— Это вопрос исключительно выбора. На поле могут выходить только 10 полевых плюс вратарь. Нужно всегда делать выбор. Это тренерский выбор. Самое главное, что все готовились, все тренируются, выкладываются. Каждый, включая Хлусевича, получит свой шанс.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Ненад Сакич
Читайте также
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли
Что произошло за день 16 июля. Главное
«Мы остаемся в меньшинстве». Норвегия назвала возвращение России в мировой гандбол «ошибкой»
Захарова дала совет спрятавшейся в киевском убежище фон дер Ляйен
Роналду установил антирекорд по голам в плей-офф ЧМ
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Определилась полуфиналисты Пути регионов Кубка России

Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»: «Выйдут на следующих, обыграют их и будут играть в финале. Спасибо формату!»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости