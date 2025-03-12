Тренер «Спартака» Сакич оценил игру Мартинса в матче с «Акроном»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением об игре полузащитника команды Кристофера Мартинса в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (3:2). Мартинс в игре оформил дубль.

— Прокомментируйте выступление Мартинса. Способен ли он стабильно выдавать такой исполнительский класс или это отдельные проблески?

— Мартинс — очень важный игрок для нас, как и все остальные футболисты. Он хорошо играет. Сегодня в очередной раз показал это. Он заслуживал те два гола, которые забил. Он не только вносил большой вклад в атаку, но и помогал в обороне, поэтому его вклад был очень большой. Сегодня очень им доволен, как и всей командой.

— Сегодня вы дали игровую практику футболистам, которые нечасто ее получают. При этом мы не увидели Хлусевича. С чем связано то, что мы так часто не видим его?

— Это вопрос исключительно выбора. На поле могут выходить только 10 полевых плюс вратарь. Нужно всегда делать выбор. Это тренерский выбор. Самое главное, что все готовились, все тренируются, выкладываются. Каждый, включая Хлусевича, получит свой шанс.