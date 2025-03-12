Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»: «Выйдут на следующих, обыграют их и будут играть в финале. Спасибо формату!»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Акроном» (3:2) в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Все случилось так, как я и говорил вначале: «Спартак» пройдет «Акрон», выйдет на «Урал» или еще кого-то, обыграет их и будет играть в финале. Спасибо формату! То, что было в концовке... Такое бывает. Ты удерживаешь счет, понимаешь, что ведешь. Три дня назад мы видели, как играл «Рубин», забил два мяча, а потом 60 минут отбивался всей командой. «Спартак» там плохо играл? Нет. Моментов было на четыре гола», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов. Соперник команды определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в среду, 12 марта.

Александр Абустин