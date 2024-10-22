Тренер «Спартака» Сакич: «Ребята показали настрой, победив махачкалинское «Динамо». Это было важно после «Краснодара»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0), ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален в кубковом матче 5-го тура с московским «Динамо» и не мог присутствовать в технической зоне.

— Довольны сегодняшним матчем и результатом. Понимали, что нас ждет сложная игра. Для любой команды визит сюда [в Махачкалу] получается непростым. Но мы добились результата — победили. Ребята выполнили все, что мы от них просили, играли компактно в обороне — все вдесятером. Так же все десять полевых игроков участвовали и в нападении. В целом, довольны игрой.

— После разгрома от «Краснодара» было много критики. Как команда подходила к игре в Махачкале?

— Важно было после неудачи показать реакцию на то поражение. И мы это сделали. В том числе, проявили себя те игроки, которые обычно получают не так много игрового времени. Но мы в них уверены и знали, что они способны проявить себя.

— Можно ли сказать, что сегодня «Спартак», лишенный турнирной мотивации, победил за счет настроя и бойцовских качеств?

— Абсолютно верно! С турнирной точки зрения матч для нас не значил ничего, а соперник мог выйти на второе место в группе. Это нужно учитывать. И сегодня мы, несмотря на отсутствие турнирной необходимости, бились несмотря ни на что. Этого мы и требуем от игроков: настраиваться на каждый матч вне зависимости от того, с кем играешь: «Динамо», «Зенит» или Краснодар»... Победный менталитет.

«Спартак» занял 1-е место в группе А, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками осталось на 3-й строчке.