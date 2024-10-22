Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:00

Тренер «Спартака» Сакич: «Ребята показали настрой, победив махачкалинское «Динамо». Это было важно после «Краснодара»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Спартака» Ненад Сакич, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0), ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален в кубковом матче 5-го тура с московским «Динамо» и не мог присутствовать в технической зоне.

— Довольны сегодняшним матчем и результатом. Понимали, что нас ждет сложная игра. Для любой команды визит сюда [в Махачкалу] получается непростым. Но мы добились результата — победили. Ребята выполнили все, что мы от них просили, играли компактно в обороне — все вдесятером. Так же все десять полевых игроков участвовали и в нападении. В целом, довольны игрой.

— После разгрома от «Краснодара» было много критики. Как команда подходила к игре в Махачкале?

— Важно было после неудачи показать реакцию на то поражение. И мы это сделали. В том числе, проявили себя те игроки, которые обычно получают не так много игрового времени. Но мы в них уверены и знали, что они способны проявить себя.

— Можно ли сказать, что сегодня «Спартак», лишенный турнирной мотивации, победил за счет настроя и бойцовских качеств?

— Абсолютно верно! С турнирной точки зрения матч для нас не значил ничего, а соперник мог выйти на второе место в группе. Это нужно учитывать. И сегодня мы, несмотря на отсутствие турнирной необходимости, бились несмотря ни на что. Этого мы и требуем от игроков: настраиваться на каждый матч вне зависимости от того, с кем играешь: «Динамо», «Зенит» или Краснодар»... Победный менталитет.

«Спартак» занял 1-е место в группе А, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками осталось на 3-й строчке.

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Что нужно знать об Иване Сергееве — номинанте на премию футбольного Джентльмена года
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Факел» — «Зенит»: видеообзор и лучшие моменты матча Кубка России
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Вечер Зорина в Каспийске: заработал численное преимущество, принес победу «Спартаку» и удалился
Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА против «Ахмата», победы «Спартака» и «Зенита». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России, команды заканчивали матч вдесятером
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости