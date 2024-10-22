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Сегодня, 21:05

Тренер «Спартака» Сакич: «Дуарте? У нас 23 игрока, кто-то из них будет на скамейке и будет недоволен этим»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0), рассказал о состоянии игроков московского клуба.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален в кубковом матче 5-го тура с московским «Динамо» и не мог присутствовать в технической зоне.

— Оцените игру Дуарте сегодня. Чего ему не хватает, чтобы регулярно играть и в РПЛ?

— Мы довольны тем, как он проявил себя сегодня, Алексис провел хороший матч. Но у нас 23 игрока. И всегда кто-то будет оставаться на скамейке, кто-то будет недоволен. Но Дуарте наш игрок, он в обойме, и мы на него рассчитываем.

— Кого вы выделили бы из ближайших резервистов?

— Не буду выделять кого-то одного. На поле была команда! А индивидуальные разборы мы сделаем в раздевалке.

— Все ли в порядке с теми, кто не прилетел в Махачкалу?

— Да. Литвинов дисквалифицирован, другие или устали, или имеют микроповреждения. Но ничего серьезного. Решили поберечь их сегодня.

«Спартак» занял 1-е место в группе А, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками осталось на 3-й строчке.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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